Мобильное приложение Ак Барс Банка заняло первое место в рейтинге цифровизации мобильных банков

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Мобильное приложение Ак Барс Банка «Ак Барс Онлайн 3.0» стало лидером рейтинга цифровизации мобильных продуктов, составленного ИТ-компанией КРОК. Эксперты проанализировали мобильные приложения 25 крупнейших российских банков по объему активов.

Уровень развития мобильных решений определялся с точки зрения бизнеса, клиентов и новых технологий. Каждый банк оценивался по трем направлениям: функциональность мобильного банка (индивидуальные предложения от банка, встроенный голосовой помощник, динамический интерфейс), качество поддержки цифровых клиентов (чат-бот, подсказки в приложении, онбординг) и продвижение (реклама в соцсетях, уведомления со ссылкой на приложение и т.д.).

По итогам исследования Ак Барс Банк стал лидером общего рейтинга мобильных банков с индексом 67%, при этом среднее значение по рынку составляет 44%. Второе место в рейтинге занял Сбербанк, третье — Тинькофф Банк. Также Ак Барс Банк занял первую строчку в категории «Поддержка цифровых клиентов» с индексом 80%.

Исследование «Уровня цифровизации мобильных банковских продуктов» проводилось с апреля по июнь 2019 года. Для анализа мобильных решений эксперты совершали визит в банк и оформляли карту, оценивали качество продвижения мобильного банка, проводили юзабилити-тесты мобильных приложений и анализировали уровень поддержки цифровых клиентов.

Ранее мобильное приложение Ак Барс Банка вошло в топ-3 лучших мобильных банков для частных лиц в рейтинге аналитического агентства Markswebb.

КРОК — один из лидеров российского рынка информационных технологий. КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, консалтинга, тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов и перспективных «сквозных» технологий.

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