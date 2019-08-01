На время WorldSkills Kazan 2019 в Казани и Лаишевском районе РТ введут особый противопожарный режим

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани и Лаишевском районе РТ будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал исполняющий обязанности Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

В документе отмечается: «Установить с 16 по 29 августа на территории Казани, а также Большекабанского и Столбищенского сельских поселений Лаишевского района РТ особый противопожарный режим».

На время особого режима будет запрещено сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на землях любых категорий, а также применение пиротехники 1-3 класса опасности вблизи объектов, задействованных в проведении чемпионата.

Кроме того, в период с 16 по 29 августа в местах массового скопления народа, лесопарковых зонах и рядом с объектами проведения чемпионата будут вестись патрулирования по соблюдению гражданами пожарной безопасности.



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