В Свияжске покажут спектакль с участием Розы Хайруллиной, гуляющей с коровами по острову

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Свияжске в рамках off-программы лаборатории «Свияжск АРТель» режиссер Вася Березин представит спектакль с участием заслуженной артистки РФ Розы Хайруллиной, которая будет гулять по острову-граду с живыми коровами.

«В рамках театральной лаборатории пройдет off-программа, где будет показан один спектакль. Тандем из режиссёра Васи Березина и актрисы Розы Хайруллиной поставит спектакль, основанный на летописи о полку Игореве», — сказала театральный и кинопродюсер, театральный режиссер, соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Диана Сафарова.

Режиссер и актриса будут рассуждать о современной России и убийстве коров.

«В спектакле будут участвовать настоящие коровы, с которыми Роза Хайруллина будет прогуливаться по острову», — добавила Диана Сафарова.

Также в рамках off-программы пройдут кинопоказы всех трех кинорежиссеров, которые будут ставить эскизы спектаклей в рамках театральной лаборатории, — это Тимур Бекмамбетов, Игорь Волошин и Елизавета Стишова.

«Кинопоказы пройдут в Галерее современного искусства, Центре современного искусства “Смена” и в “Углу”, либо на набережной озера Кабан», — поделилась спикер.

Тема лаборатории в этом году — дорога, и пройдет она в Свияжске с 8 по 18 августа. Ее проводит фонд поддержки «Живой город» при содействии Минкульта РТ.

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