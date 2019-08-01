Минтимер Шаймиев откроет Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев примет участие в открытии Х Международного фестиваля школьных учителей в Елабуге, пишет газета «Новая Кама».



Торжественное открытие, запланированное на 5 августа, также состоится при участии министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова, директора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерства просвещения РФ Марии Хлопотных, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.



Откроет череду мастер-классов, тренингов, круглых столов, практических занятий публичная лекция Минтимера Шаймиева, в которой Государственный Советник РТ расскажет об особенностях полилингвального образования в Татарстане.

Впервые участниками фестиваля в этом году станут представители родительских комитетов республики. Они совместно с учителями и независимыми экспертами будут участвовать в работе дискуссионной площадки и поднимут насущные вопросы: буллинг в школе, информационная безопасность детей в соцсетях, национальное образование, а также обсудят многие другие остросоциальные темы.

В рамках фестиваля также состоится реализация проекта «Здоровый учитель»: будет проведено около 20 занятий по темам эмоционального выгорания, правильного питания, женского здоровья педагогов.

Международный фестиваль школьных учителей завершит свою работу 7 августа.

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