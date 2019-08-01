Татар-информ

1 августа 2019, 21:10

Общество

В Татарстане начнут проверять списки домов для подготовки к Всероссийской переписи населения

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Общество

В Татарстане начнут проверять списки домов для подготовки к Всероссийской переписи населения

Регистраторы будут проводить обход территории, не заходя в дома и квартиры.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года в августе и сентябре регистраторы будут обходить города и села Татарстана для актуализации списков адресов домов. Об этом сообщает Татарстанстат.

Специалисты будут проводить только обход территории, не заходя в дома и квартиры. При этом они также должны будут проверять наличие указателей с названиями улиц и номерами домов.

«Регистраторы будут иметь при себе специальные удостоверения Росстата, действительные при предъявлении паспорта», – отмечается в сообщении.

Всего на территории республики сформировано около 1000 регистраторских участков – за месяц каждому регистратору придется обойти в среднем 600 домов. Полученные в ходе актуализации списков сведения станут основой для разработки организационного плана проведения переписи.

Всероссийская перепись населения 2020 года должна собрать информацию, позволяющую в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения страны. Полученные сведения лягут в основу национальных проектов и государственных социальных программ, а также позволят скорректировать основные направления социальной и экономической политики с учетом демографических факторов.  

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