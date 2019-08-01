Чистополь примет финал этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 2 августа в Чистополе на стадионе «Татнефть-Олимп» состоятся финальные соревнования регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, сообщают организаторы.



Ранее с июня по июль во всех районах республики состоялись муниципальные этапы соревнований, участниками которых стали более 2200 человек. Участниками соревнований стали команды, сформированные по месту жительства и учебы детей, а также команды, сформированные на базе детских летних лагерей и других мест отдыха детей во время летних каникул. Возраст участников – 13-14 лет.



В Чистополе сразятся команды Алексеевского, Черемшана, Заинска, Мензелинска, Нурлата, Бугульмы, Буинска, Алькеево, Мамадыша, Чистополя, Зеленодольска и Казани.



Фестиваль одновременно проходит в 56 субъектах РФ. За летний период он объединил более тысячи локальных соревнований муниципального и регионального уровня и стал самым масштабным турниром по дворовому футболу в России.



На финальных соревнованиях регионального этапа фестиваля в Чистополе команды поборются не только за победу в турнире, но и за право представлять Татарстан во Всероссийском финале, который состоится с 27 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге.



Зрителей и болельщиков в Чистополе также ожидают развлекательная программа с выставкой автомобиля «КАМАЗ», 3D-фотозона, работа аниматоров, интерактивы, выступления местных творческих коллективов.

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