Татар-информ

1 августа 2019, 19:50

Спорт

Чистополь примет финал этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6

Рекомендуем

Спорт

Чистополь примет финал этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6

В Чистополе сразятся команды Алексеевского, Черемшана, Заинска, Мензелинска, Нурлата, Бугульмы, Буинска, Алькеево, Мамадыша, Чистополя, Зеленодольска.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 2 августа в Чистополе на стадионе «Татнефть-Олимп» состоятся финальные соревнования регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, сообщают организаторы.

Ранее с июня по июль во всех районах республики состоялись муниципальные этапы соревнований, участниками которых стали более 2200 человек. Участниками соревнований стали команды, сформированные по месту жительства и учебы детей, а также команды, сформированные на базе детских летних лагерей и других мест отдыха детей во время летних каникул. Возраст участников – 13-14 лет.

В Чистополе сразятся команды Алексеевского, Черемшана, Заинска, Мензелинска, Нурлата, Бугульмы, Буинска, Алькеево, Мамадыша, Чистополя, Зеленодольска и Казани.

Фестиваль одновременно проходит в 56 субъектах РФ. За летний период он объединил более тысячи локальных соревнований муниципального и регионального уровня и стал самым масштабным турниром по дворовому футболу в России.

На финальных соревнованиях регионального этапа фестиваля в Чистополе команды поборются не только за победу в турнире, но и за право представлять Татарстан во Всероссийском финале, который состоится с 27 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге.

Зрителей и болельщиков в Чистополе также ожидают развлекательная программа с выставкой автомобиля «КАМАЗ», 3D-фотозона, работа аниматоров, интерактивы, выступления местных творческих коллективов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казань может принять чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году
Новости дня
20:48
Ольга Павлова: Люди труда – золотой фонд успехов и достижений сильной России

Депутат Госдумы приняла участие в открытии выставки «Слава труду».

20:34
В Казани на первый этап реставрации художественного училища им. Фешина выделят еще 22 млн рублей

Первый этап ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия планируют завершить 20 декабря 2019 года.

20:20
ОЭЗ «АлмА» рассматривает новые инвестпроекты почти на 50 млрд рублей

Реализация проектов позволит создать более тысячи рабочих мест.

20:06
Пострадавшее от пожара здание фабрики Крестовниковых в Казани теперь станет «третьим местом»

Участники первого заседания научно-методического совета по культурному наследию РТ обсудили эскизный проект фабрики Крестовниковых.

19:50
Чистополь примет финал этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6

В Чистополе сразятся команды Алексеевского, Черемшана, Заинска, Мензелинска, Нурлата, Бугульмы, Буинска, Алькеево, Мамадыша, Чистополя, Зеленодольска.

19:36
Дома в трех районах Казани в пятницу почти на весь день останутся без света

Электричество отключат из-за планового ремонта ЛЭП.

19:22
На реконструкцию ДК «Энергетик» в Набережных Челнах потратят 100 млн рублей

Деньги на выполнение строительно-монтажных работ будут выделены из бюджета РТ.

19:08
Россияне стали тратить больше денег на онлайн-шопинг
18:52
Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов

Участники первого заседания научно-методического совета по культурному наследию РТ предложили включить усадьбу Надежды Дуровой в список.

18:38
В Свияжске покажут спектакль с участием Розы Хайруллиной, гуляющей с коровами по острову

Спектакль покажут в рамках off-программы лаборатории «Свияжск АРТель», его поставит режиссер Вася Березин.

18:24
В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

Ремонт в помещении длился три года.

18:10
Минтимер Шаймиев откроет Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

Государственный Советник РТ расскажет об особенностях полилингвального образования в Татарстане.

18:05
На время WorldSkills Kazan 2019 в Казани и Лаишевском районе РТ введут особый противопожарный режим

В период особого режима запрещается сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на землях всех категорий, а также применение пиротехники.

17:54
В Казани можно будет собрать мусор на скорость и получить призы

4 августа в Казани пройдут международные «Чистые Игры», где каждый желающий сможет посоревноваться в скоростном сборе мусора.

17:45
Мобильное приложение Ак Барс Банка заняло первое место в рейтинге цифровизации мобильных банков

Уровень развития мобильных решений определялся с точки зрения бизнеса, клиентов и новых технологий.

17:45
Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

По информации ФСБ, подозреваемые планировали еще и захват заложников.

17:43
За вымогательство 40 млн у казанского бизнесмена «гастролеры» из Саратова отправились в колонию

Михаил Аванесян и Борис Навталян в течение года угрожали предпринимателю убийством и похищением родственников.

17:40
В нескольких домах в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

17:26
Рустам Нигматуллин: Татарское управление инкассации способствует развитию нашей экономики

Врио Премьер-министра РТ вручил госнаграды лучшим инкассаторам республики.

17:21
Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал авто, чтобы делать закладки наркотиков

В арендном авто полицейские обнаружили два свертка желтого цвета, 90 маленьких пакетиков и банку с комкообразным веществом общим весом 115 г.

17:12
Производство микрофибры, 3D-заборы и радиаторы: ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами

Ожидаемый объем инвестиций новых резидентов достигает 1,56 млрд рублей.

16:55
В Нижнекамске водитель легковушки на «зебре» сбил женщину с ребенком

В результате ДТП 33-летняя женщина и 11-летняя девочка с различными травмами были доставлены в больницы.

16:54
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале судостроительства «Народная лодка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:51
С начала года в Татарстане зафиксировано 9 случаев нападения на камеры фото- и видеофиксации

За первую половину 2019 года возбуждено 13 уголовных дел за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

16:38
Казань вошла в топ-3 городов России для летнего отдыха в мужской компании

Наиболее популярным местом для летнего отдыха холостых мужчин оказалась столица страны Москва.

События