Динара Прокопьева

1 августа 2019, 17:26

Общество

Рустам Нигматуллин: Татарское управление инкассации способствует развитию нашей экономики

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Общество

Рустам Нигматуллин: Татарское управление инкассации способствует развитию нашей экономики

Фото: архив

Врио Премьер-министра РТ вручил госнаграды лучшим инкассаторам республики.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Врио Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поздравил коллектив Татарского управления инкассации и его ветеранов с 80-летием образования службы инкассации в России от имени Президента РТ и Правительства республики. Круглую дату сегодня с размахом отмечают в Казани.

«На протяжении многих лет Татарское управление Росинкассации — это надёжный партнёр, который, ежегодно расширяя спектр предоставляемых услуг, способствует развитию экономики и социальной сферы республики Татарстан», — сказал Нигматуллин.

Более 2000 республиканских предприятий и организаций, включая банки, правительственные учреждения и органы государственной власти, доверяют инкассацию, перевозку ценных грузов и денежной наличности Татарскому управлению инкассации.

«Сегодня Татарстан является одним из лидеров в стране по многим показателям социально-экономического развития. И в этом, несомненно, есть вклад Татарского управления Росинкассации», — отметил первый заместитель Премьер-министра Татарстана.

Он пожелал каждому сотруднику управления дальнейшего профессионального роста, настойчивости и упорства в решении важных задач, а также прекрасного настроения и крепкого здоровья.

После поздравления Нигматуллин вручил медаль «За доблестный труд» управляющему Татарским Республиканским управлением инкассации Васиму Вахитову. Он получил награду за достигнутые успехи и многолетнюю плодотворную работу на благо республики. Благодарность Президента РТ также объявлена заместителю управляющего Ильхаму Сафину и начальнику отдела по управлению персоналом Ильшату Насибуллину.

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