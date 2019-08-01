Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал авто, чтобы делать закладки наркотиков

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал машину, чтобы делать закладки наркотиков в лесу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«30 июля в поселке Царицыно экипаж патрульно-постовой службы Управления МВД России по Казани обратил внимание на автомобиль, который стоял в лесопосадке недалеко от частных жилых домов. С целью пресечения правонарушений и преступлений они объехали прилегающую территорию, однако водителя обнаружили», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время водитель каршерингового авто появился, сел в машину и поехал. Полицейские попытались его остановить, но мужчина увеличил скорость и попытался скрыться, однако выехал на встречку и попал в ДТП.

34-летнего мужчину, который вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским, задержали. Во время досмотра в салоне автомобиля были найдены два свертка желтого цвета, 90 маленьких пакетиков и банка с комкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что часть изъятого вещества мефедрон, а другая – гашиш. Вес изъятых наркотиков составил 115 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача…», и он помещен на пять суток под арест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в поселке Царицыно в аварию попал очередной арендный автомобиль «Яндекс.Драйв». Водитель каршерингового авто вел себя неадекватно и пытался скрыться с места аварии, но был задержан полицейскими. Как сообщили агентству в Госавтоинспекции города, водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование.



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