На реконструкцию ДК «Энергетик» в Набережных Челнах потратят 100 млн рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Реконструкция дома культуры «Энергетик» в Набережных Челнах обойдется в 100 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Деньги на реконструкцию Дома культуры будут выделены из бюджета РТ, а техническим заказчиком является Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

«Строительно-монтажные работы, а также закупка и установка соответствующего оборудования должны начаться после заключения госконтракта», – уточнили в пресс-службе ГИСУ.

Завершены же строительные работы должны быть до конца текущего года, отмечается в документации.

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