ОЭЗ «АлмА» рассматривает новые инвестпроекты почти на 50 млрд рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлмА» планируется реализовать четыре новых инвестиционных проекта на общую сумму более 49 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«Министерство экономики Республики Татарстан заключило соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны „АлмА“» — отметили в пресс-службе.

Новые производства планируется разместить в Альметьевске. Так, компания ООО «Полиолефины» организует производство полипропилена, ООО «Малеик» —малеинового ангидрида, ООО «Вентокс» — углепластиков, а ООО «СтройСервис» будет изготавливать изделия на основе пенополистирола для промышленного и гражданского строительства.

Реализация данных инвестпроектов позволит создать более тысячи рабочих мест, уточнили в Минэкономики РТ.

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