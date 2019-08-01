В нескольких домах в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В следующий вторник, 6 августа, несколько домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат с 9 утра 6 августа до 9 утра 7 августа. Отключение затронет дома № 90 (к. 1 — 4) по ул. Рауиса Гареева, № 3а и 39а по Фермскому шоссе, все дома по ул. Ферма-2 (кроме дома № 98г), а также дома ЖК «Сказочный лес».

Воды не будет из-за работ на сетях водоснабжения. По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

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