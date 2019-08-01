В Казани можно будет собрать мусор на скорость и получить призы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 4 августа в Казани состоится экологическое соревнование — международные «Чистые Игры». Каждый желающий сможет собрать мусор на скорость и получить призы.

«Ближайшие игры у нас планируются 4 августа в Казани. Их исключительной чертой будет то, что в них примут участие иностранные студенты — 11 человек из других стран. Ближайшие “Чистые игры” будут проходить рядом с парком “Кырлай”, на берегу реки Казанки около ресторана “Круиз”», — рассказал организатор соревнований Максим Антонов.

Турнир пройдет в формате экологического квеста, в котором команды соревнуются в очистке природы.

Возраст участников — старше 14 лет. Дети младше могут принять участие только в составе семейной команды.

Для участия необходимо собрать команду из 2 — 4 человек и зарегистрировать ее на https://cleangames.ru/events/kazan4. Участие бесплатное.

Игры стартуют в 14.00, мешки и перчатки участникам выдадут на месте.

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