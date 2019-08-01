Татар-информ

1 августа 2019, 17:12

Экономика и финансы

Производство микрофибры, 3D-заборы и радиаторы: ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами

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Экономика и финансы

Производство микрофибры, 3D-заборы и радиаторы: ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами

Ожидаемый объем инвестиций новых резидентов достигает 1,56 млрд рублей.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Татарстанские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пополнились новыми резидентами, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

«На заседании комиссии Кабмина РТ, прошедшей под председательством министра экономики республики Фарида Абдулганиева, рассмотрены заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР “Зеленодольск“, “Нижнекамск“ и “Чистополь“. В результате рассмотрения одобрены четыре инвестиционных проекта», – рассказали в министерстве.

Два одобренных проекта будут реализованы на ТОСЭР «Зеленодольск». Так, ООО «АРС» займется производством 3D-заборов и ремонтом строительной техники, а ООО «Эрвольт» – изготовлением инструментов и снаряжения для работы в области электроэнергетики.

Новый резидент появится также у ТОСЭР «Нижнекамск». Им станет ООО «Микрофибра», предложившее создавать уникальные для России изделия из микрофибры. А ООО «К-Терм» реализует на ТОСЭР «Чистополь» проект по производству отопительных радиаторов.

По словам Абдулганиева, ожидаемый объем капитальных вложений этих резидентов составит более 1,56 млрд рублей (без НДС), а новых рабочих мест будет создано примерно 245.

Сегодня на пяти ТОСЭР Татарстана работают 62 резидента. Согласно планам развития этих территорий, за десять лет на них будет создано свыше 17 тыс. новых рабочих мест, а в экономику республики будет привлечено около 67 млрд рублей инвестиций, включая 37,7 млрд рублей капитальных вложений.

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