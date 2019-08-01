С начала года в Татарстане зафиксировано 9 случаев нападения на камеры фото- и видеофиксации

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С начала года в Татарстане зафиксировано 9 случаев нападения на комплексы фото- и видеофиксации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Так, в июле житель Ижевска умышленно нанес повреждения фоторадарному комплексу, после чего погрузил его в свой автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. В ходе розыскных мероприятий мужчина был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уточнили в ГИБДД.

Кроме того, с начала года за неповиновение полицейским к административной ответственности привлечены 82 человека (36 из которых были арестованы на срок до 15 суток). За аналогичный период прошлого года таких случаев был 71.

Также участились случаи оскорбления и применения насилия к представителям власти. За первую половину 2019 года возбуждено 13 уголовных дел за подобные правонарушения.



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