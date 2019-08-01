Фотограф и журналист ИА «Татар-информ» вышли в финал всероссийского конкурса «Буква А»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Сотрудники ИА «Татар-информ» — фотограф Михаил Захаров и журналист Оксана Романова вышли в финал III Общероссийской конкурс-премии для пишущих про архитектуру и градостроительство «Буква А».

Так, материалы Оксаны Романовой на портале «События» признаны лучшими на 2-м этапе сразу в двух номинациях: «Памятники архитектуры» и «Городская среда». Жюри отметило ее статьи о доме Крестовникова и о судьбе старых кладбищ Татарстана. Сама Романова также была отмечена в вышеуказанных номинациях как лучший автор.

В категории «Фотожурналистика», в номинации «Памятники архитектуры», лучшим автором стал фотограф агентства Михаил Захаров. Его фоторепортаж о весне в Горкинско-Ометьевском лесу также стал лучшим материалом в номинации «Городская среда».

Сейчас премия ведет прием заявок в 3-й этап, он завершится 15 октября. Определение победителей последнего этапа, а также подведение итогов конкурса пройдет в ноябре этого года.

Примечательно, что в 2018 году Оксана Романова уже становилась призером конкурса — тогда она заняла второе место.

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