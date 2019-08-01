Татар-информ

1 августа 2019, 15:50

Общество

В цену билета на новый маршрут до Свияжска включили посещение всех музеев острова

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Общество

В цену билета на новый маршрут до Свияжска включили посещение всех музеев острова

Фото: Рамиль Гали/архив

На первом этапе реализации проекта один автобус будет совершать пять регулярных поездок.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане запустили интермодальный маршрут до острова-града Свияжск. Прибывшие на электричке на одноименную станцию туристы могут доехать до исторического места на автобусе и посетить все шесть свияжских музеев.

«Не каждый субъект может похвастаться такой жемчужиной, как остров-град Свияжск. Идея этого маршрута возникла именно для объединения станции и острова, чтобы как можно больше пассажиров, которые приезжают в Казань, в Татарстан, смогли побывать в музее-заповеднике», – рассказал генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

На первом этапе один автобус будет совершать пять регулярных поездок. Приобрести билет можно будет в любой пригородной кассе за 450 рублей. В стоимость входят трансфер от железнодорожной станции Свияжск до острова-града и обратно, посещение всех музеев острова.

«На первом этапе мы предполагаем, что суточная загрузка автобуса составит около 85 человек, его вместимость – 52 места, из них 17 сидячих. Автобусы будут ходить круглый год, ежесуточно и в любую погоду. Я думаю, что это будет неплохое подспорье и для самих жителей града, которые будут связаны с “большой землей”», – прокомментировал Ахметшин, добавив, что стоимость обычного проезда для местных жителей составит 25 рублей.

В свою очередь директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отметил, что новый автобусный маршрут станет хорошим подспорьем для увеличения пассажиропотока и создаст более комфортные условия для туристов, желающих посетить исторические объекты.

«Нам постоянно на сайт поступали вопросы о возможности самостоятельно посетить остров. Я думаю, что открытие такого маршрута здорово поможет индивидуальным туристам посещать Свияжск. Спрос на индивидуальное посещение от людей, которые не водят автомобиль самостоятельно, конечно же, существует», – подчеркнул специалист.

Сейчас добраться до острова-града можно несколькими видами транспорта: воспользовавшись судами местного речного сообщения, рейсовыми туристическими автобусами либо на автомобиле. По словам Артема Силкина, новый маршрут поможет увеличить турпоток примерно на 5–10%.

«Сейчас сложно прогнозировать. Мы надеемся, что 5–10% он даст. В этом году, по нашим оценкам, туристический поток вырос не менее чем на 20%. В прошлом году это было чуть больше 500 тыс. человек за год, соответственно, в этом году мы приблизимся к 600 тыс. посетителей», – заключил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Автобус от железнодорожной станции до острова начал курсировать уже сегодня, 1 августа. В планах – создание мультимодального маршрута, который будет включать проезд на нескольких видах транспорта.

«Сейчас, на первом этапе, стоимость проезда на поезде оплачивается отдельно. В Госдуме РФ рассматривается вопрос о мультимодальных маршрутах с одним билетом на разные виды транспорта. Думаю, в недалеком будущем это будет реализовано», – выразил надежду генеральный директор АО «Содружество» Азат Ахметшин.

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