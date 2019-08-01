Россияне стали тратить больше денег на онлайн-шопинг

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Россияне стали тратить больше денег на покупки в Интернете, следует из данных исследования аналитического центра «Битрикс24». Об этом сообщает RT.

Об увеличении расходов по сравнению с прошлым годом сообщили 38% опрошенных. 90% респондентов оплачивают онлайн-покупки банковской картой, а чуть более половины готовы приобретать в Интернете и дорогие вещи.

По словам большинства опрошенных, онлайн-покупки привлекательны из-за скидок. Чаще респонденты принимают решение, видя скидку в 15 — 30%, четверть из них удовлетворяет скидка в 35 — 50%, а 6% — 5- или 10-процентная скидка.

Большинство (84%) россиян также делают онлайн-покупки только из дома, а 14% находят для этого время на работе. Более половины (54%) респондентов совершают покупки в российских интернет-магазинах, а 16% предпочитают зарубежные.

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