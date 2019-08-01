Росгвардейцы увидели, что пьяный мужчина сел за руль и поехал по Тетюшам, остановили и задержали его

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Росгвардейцы увидели, что пьяный мужчина вышел из магазина, сел за руль и поехал по Тетюшам, остановили и задержали его. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Вечером экипаж группы задержания ОВО Росгвардии, патрулируя улицу 200 лет Тетюшам, заметил гражданина с признаками алкогольного опьянения. Мужчина, шатаясь, вышел из магазина, сел за руль припаркованной "Лады" 15-й модели и поехал», – рассказали в пресс-службе управления.

Росгвардейцы остановили нарушителя и передали его полицейским. Водителем оказался 35-летний житель села Монастырское, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».



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