В Казани внедорожник на «зебре» сбил девушку, пострадавшая с переломом челюсти в больнице

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Казани внедорожник «Рено» на «зебре» сбил девушку, пострадавшая с переломом челюсти и ушибами в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 20.25 56-летний водитель автомобиля "Рено Дастер" напротив дома № 92 по улице Рауиса Гареева, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 23-летнюю девушку», – уточнили в ГИБДД.

Девушка получила многочисленные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей перелом челюсти, а также ушибы подбородка, рук и ног.



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