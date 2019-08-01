В Казани создадут мост-дублер Миллениума

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Проект нового Генерального плана Казани предполагает строительство моста-дублера Миллениума. Это следует из материалов к проекту, размещенных на сайте мэрии столицы Татарстана.

Новый мост должен соединить остановочный пункт Новаторов в Советском районе города и улицу Чистопольская в Ново-Савиновском районе.

Таким образом, он сможет разгрузить поток автомобилей, следующих сейчас по мосту Миллениум и Третьей транспортной дамбе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект нового Генплана Казани предусматривает строительство 26 новых станций метро.

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