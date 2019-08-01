Дома в трех районах Казани в пятницу почти на весь день останутся без света

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Завтра, 2 августа, в ряде домов трех районов Казани временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электричества не будет с 8 часов. В Приволжском районе его отключат до 17.00, это коснется домов по улицам Дубравная и Рихарда Зорге. Кроме того, без света останется несколько улиц поселка Отары: 2-я и 3-я Отарская, Центрально-Отарская, Поперечно-Отарская, Гагарина, Матюшинская, Центральная, Калинина и Отарский переулок.

До 20 часов электричество отключат в Московском районе. Речь идет о домах, расположенных по улицам Восстания, Шамиля Усманова и Декабристов.

В это же время света не будет в домах Кировского района. Отключение затронет улицы 1-я и 2-я Вольная, Дежнева, Коммунаров, Лушникова и Повстанческая.

Электричества не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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