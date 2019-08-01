В Татарстане лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка, водитель получил тяжелые травмы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Пестречинском районе РТ лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковушка, водитель получил тяжелые травмы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«Сегодня около половины восьмого утра возле поворота на населенный пункт Пимери столкнулись внедорожник "Рено" и "Лада" 14-й модели», – рассказали агентству свидетели ДТП.

Удар был такой силы, что внедорожник откинуло на обочину, а отечественный авто вылетел в кювет. В результате ДТП водитель «Лады» получил многочисленные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.