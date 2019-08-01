В Набережных Челнах подземный переход на автостанции заработает в первый день осени

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). К началу осени строители обязуются сдать в эксплуатацию долгожданный объект — подземный переход в районе автостанции. Об этом на сессии городского Совета сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

На объекте завершаются земляные работы, параллельно ведется монтаж тюбингов, к концу недели строители обещают приступить к восстановлению дорожного полотна.

Наиль Магдеев подчеркнул важность этого объекта для города. Он располагается в районе сложного транспортного узла. «В наших планах к 1 сентября завершить строительство подземного перехода. Таким образом, будет ликвидирована еще одна точка концентрации ДТП в городе», — отметил Магдеев.

Подземный переход стоимостью чуть менее 90 млн рублей строится на республиканские средства.

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