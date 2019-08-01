Татар-информ

1 августа 2019, 20:34

Экономика и финансы

В Казани на первый этап реставрации художественного училища им. Фешина выделят еще 22 млн рублей

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Экономика и финансы

В Казани на первый этап реставрации художественного училища им. Фешина выделят еще 22 млн рублей

Фото: архив

Первый этап ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия планируют завершить 20 декабря 2019 года.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Казани на первый этап ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия — здания художественного училища им. Фешина дополнительно выделят 22 млн рублей. Завершить первый этап реставраций планируют 20 декабря 2019 года. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

«Сейчас завершается первый этап реставрационных работ. Уже выполнены противоаварийные работы по ремонту кровли, усилению конструкции, а также проведена замена окон и переборка исторического пристроя. Тендер на 22 млн рублей — это остаток финансирования для завершения первого этапа, который начался осенью прошлого года», — сказали в пресс-службе ГИСУ РТ.

Здание художественного училища возвели в 1904 году под руководством российского архитектора Карла Мюфке. Расположен объект по ул. К. Маркса, д. № 70.

Здание трехэтажное, если считать цокольный этаж и чердак. Его общая площадь составляет 7,7 тыс. кв метров.

«В ходе завершающихся ремонтно-реставрационных работ первого этапа запланировано проведение работ по реставрации деревянного потолка, а также устройство теплотрассы в подвале здания и завершение работ по усилению стен и проемов», — добавили в ГИСУ.

Завершить работы планируют к 20 декабря 2019 года. Финансироваться строительство будет за счет бюджета РТ.

Карл Мюфке был российским и советским архитектором. В 1897 году его назначили на должность директора Казанской художественной школы, которую он занимал до 1908 года. Также в период с 1901 по 1909 год Мюфке работал в должности архитектора-строителя Казанского университета.

Казанское художественное училище им. Николая Фешина считается одним из старейших художественных учебных заведений России. Первоначально училище было художественной школой и располагалась на Большой Лядской улице, которую позже стала улицей Горького. В 1900 – 1904 годах Карлом Мюфке для школы было возведено новое здание на Грузинской улице (ныне улица Карла Маркса, 70). Художественная школа за свое существование была преобразована в Казанский художественный техникум, потом в Татарский техникум искусств и наконец в 1935-м здание получило название Казанское художественное училище. В 2006 году ему было присвоено имя одного из самых известных его выпускников и преподавателей — художника Николая Фешина.
 

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