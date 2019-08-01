За вымогательство 40 млн у казанского бизнесмена «гастролеры» из Саратова отправились в колонию

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Советском районном суде Казани вынесли приговор двум жителям Саратова, которые в течение года вымогали 40 млн у казанского бизнесмена. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГСУ МВД по РТ.

«В январе 2018 года в полицию обратился один из казанских предпринимателей с заявлением о том, что в течение года у него вымогают крупную сумму денег. При этом мужчине угрожали убийством или похищением родственников», – рассказала пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова.

По подозрению в вымогательстве полицейские задержали двух жителей Саратова – 36-летнего ранее судимого Михаила Аванесяна и 24-летнего Бориса Навталяна.

Как выяснилось позднее, подсудимые занимались вымогательством и в Саратове. В 2016 году под предлогом возврата долга Аванесян и Навталян требовали у семейной пары передать им права на земельный участок и строящийся дом стоимостью порядка 8 млн рублей.

В этом же году Аванесян обманул саратовского бизнесмена на 23 млн рублей. Злоумышленник убедил владельца компании, в которой работал, что может предоставить ему беспроцентный займ под залог недвижимости. Полученные объекты Аванесян продал, а деньги так и не предоставил.

Суд признал обоих виновными по статье «Вымогательство» и отправил Михаила Аванесяна в колонию строгого режима на 8,5 лет. Борис Навталян проведет за решеткой 2 года.



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