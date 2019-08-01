Прокуратура РТ добилась блокировки пяти сайтов, на которых торговали огнестрельным оружием

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась блокировки пяти интернет-сайтов, на которых торговали огнестрельным оружием. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Было установлено, что на 5 сайтах размещена информация о незаконной реализации огнестрельного оружия. При этом доступ к интернет-ресурсам был свободен для неограниченного круга пользователей», – рассказал Галиев.

Надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением о признании информации на сайтах запрещенной для распространения на территории РФ. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.



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