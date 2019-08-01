На «Фанфары Казани» приедет «человек-оркестр», который сыграет татарские мелодии на волынке

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Впервые участником фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани» станет мультиинструменталист Вениамин Мясоедов. Об этом рассказала на пресс-конференции в Минкультуры РТ директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.

«В этом году к нам приедет настоящий “человек-оркестр“. Если вы загляните в Интернет, то увидите, что о Вениамине Мясоедове очень много информации. Это настоящий мультиинструменталист, освоивший более 50 музыкальных инструментов», – рассказала Валеева.

Мясоедов – заслуженный артист России, полковник военно-оркестровой службы. Музыкант играет на саксофоне, жалейке, сопилке, дудуке, волынке и многих других инструментах.

«Он виртуозно владеет волынкой, что признают сами шотландцы – там он часто гастролирует. В этом году будет абсолютный эксклюзив – впервые мелодии татарских произведений окажутся исполнены на волынке», – добавила директор музея-заповедника «Казанский Кремль».

Фестиваль «Фанфары Казани» стартует 8 августа, а завершится 11-го. Он соберет почти два десятка коллективов и более 700 музыкантов из прославленных оркестров Минобороны, МВД и Росгвардии. Среди них будут постоянные участники торжественных парадов на Красной площади и международных фестивалей в разных странах мира. Ключевой площадкой традиционно станет Казанский Кремль, но выступления пройдут по всему городу, включая аэропорт.

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