Челнинцы опоздали на самолет в Доминикану и отсудили у организатора тура 640 тыс. рублей

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинцы опоздали на самолет из Москвы в Доминикану и отсудили у организатора тура 640 тысяч рублей, сообщили в городском суде.

Челнинская пара еще в феврале забронировала путевки на семидневный отдых в Доминиканской Республике. За путевки они заплатили 198 тысяч 666 рублей. Тогда же менеджер, которая организовывала их отдых, выдала им маршрутные квитанции, в которых было указано, что самолет в Доминикану вылетает из аэропорта Домодедово.

Туристы заблаговременно отправились в Москву, но из-за погодных условий самолет из Бегишево приземлился в Домодедово позже назначенного времени. И только тогда от организатора тура они узнали, что вылет в город Пунта-Кана Доминиканской Республики перенесли из Домодедово во Внуково. Челнинцам пришлось срочно выезжать во Внуково, на такси они потратили семь тысяч рублей, но все равно не успели на рейс.

Вернувшись в Набережные Челны, несостоявшиеся туристы подали на организатора тура в суд. Суд удовлетворил требования истцов и обязал предпринимателя выплатить 640 тысяч рублей с учетом стоимости путевок, проезда, неустойки и штрафа за ненадлежащее качество оказанных услуг.

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