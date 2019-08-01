Сотни шариков и танцы: проводники из студотрядов провели флешмоб в честь Дня железнодорожника

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Проводники – члены студенческих отрядов провели танцевальный флешмоб у стен Казанского железнодорожного вокзала. Мероприятие приурочено к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

«Сегодня мы раздаем специальные [воздушные] шары всем пассажирам и рассказываем про работу студотрядов, а также поздравляем с Днем железнодорожника всех работников», — рассказал инструктор студенческих поездных бригад Максим Ильдеев.

Традиционно в период летних пассажирских перевозок к работе в поездах дальнего следования привлекаются студенческие отряды, сформированные из учащихся как отраслевых, так и других высших и средних учебных заведений.

«Сегодняшнее мероприятие проводят российские студотряды, а именно студенты, которые работают проводниками в летний период. Все ребята дружные, и у них есть свои мероприятия – такие, как, например, сегодняшний флешмоб, который был специально подготовлен ко Дню железнодорожника», — отметил заместитель начальника вагонного участка Константин Белькевич.

Танцевальный флешмоб объединил 12 железнодорожных вокзалов России. Бойцы студенческих отрядов выступили перед пассажирами с танцевальным номером, раздали детям шарики, а затем исполнили песни под гитару.

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