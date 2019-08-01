Москва на три дня станет центром традиций и культуры Индонезии

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Со 2 по 4 августа Москва станет настоящим центром культурного наследия Индонезии. В эти дни в парке «Красная Пресня» будет организован фестиваль, посвященный этой экзотической стране. Партнером мероприятий выступит авиакомпания «Россия» – единственная в РФ, выполняющая рейсы на остров Бали, в Денпасар.

Инициатором проведения фестиваля выступила Индонезия, а поддержку оказало столичное Правительство. Предприниматели из азиатской страны представят свои товары. Помимо этого, гостей ожидает яркое уличное шоу и необычные танцы, среди которых и полюбившийся многим почо-почо.

Фестиваль посетят около 1200 гостей из Индонезии. Многие из них прилетят рейсами «России». Прямые перелеты между Москвой и Бали были запущены в октябре 2018 года. Услугой компании с тех пор воспользовались более 50 тыс. человек. В периоды пиков загрузка лайнеров превышает 70%.

Расстояние, которое пролетают самолеты по данному направлению, составляет 10,6 тыс. км, что является рекордом по дальности рейсов среди российских авиаперевозчиков. Путь из Москвы на Бали занимает чуть более 12 часов.

Особенно интересно будет познакомиться с культурой, традицией и кухней Индонезии тем, кто ни разу не был в этой стране. Гастрономическая зона наверняка танет самым популярным местом среди гостей фестиваля, как было и год назад. Экзотические угощения будут готовить не только лучшие московские повара, но и участницы Женской ассоциации Индонезии.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-класс по приготовлению популярнейшего индонезийского блюда - лапши ми горенг от М. Вахида Суприяди, посла этой экзотической страны.

Героев знаменитого эпоса Махабхараты можно будет увидеть в кукольном театре «Ваянг Кулит». В музее, открытом для гостей фестиваля, выставят уникальные экспонаты из Индонезии. А опытные инструкторы по серфингу смогут показать основы данного вида спорта прямо в рамках мероприятия.

Индонезия является одним из самых популярных курортов юго-восточной Азии. Она привлекает туристов благодаря уникальной природе, ярким традициям и разнообразному культурному наследию.

Наверняка после фестиваля многие захотят посетить эту удивительную страну. Благодаря компании «Россия» – самому безопасному отечественному авиаперевозчику по международному рейтингу – оказаться на Бали можно будет всего за 12 часов.

Партнерский материал

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