Татар-информ

1 августа 2019, 22:32

Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась посвященная выбору профессии выставка

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Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась посвященная выбору профессии выставка

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

Экспозиция рассчитана на молодежь, ведь именно в юном возрасте люди выбирают свой жизненный путь.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ открылась выставка под названием «Выбор профессии – становление профессионала», сообщает пресс-служба учреждения.

C 22 по 27 августа Казань впервые примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Wordskills. В Казань приедут около 1,5 тыс. участников из 60 стран мира. Молодые инженеры, программисты, дизайнеры и другие специалисты продемонстрируют свое мастерство в одиночных и командных соревнованиях.

Экспозиция рассчитана на молодежь, ведь именно в юном возрасте люди выбирают свой жизненный путь. «Книги из фондов Нацбиблиотеки расскажут не только о самых популярных профессиях на ближайшее десятилетие, но раскроют секреты множества других», – отмечается в сообщении.

Книга Евгения Рогова «Выбор профессии: Становление профессионала» познакомит читателя с основами выбора профессии. А Анна Венц в книге под названием «Профессия – программист» пишет о прошлом, настоящем и будущем программирования, дает полезные советы по обучению и устройству на работу, методам повышения квалификации.

Цель подготовивших выставку сотрудников библиотеки – помочь молодому человеку определить свой профессиональный путь, разобраться в своих интересах и способностях.

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