Помощь спасателей потребовалась пожилой паре, которая заблудилась в лесу под Елабугой

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась пожилым мужчине и женщине, которые заблудились в лесу в Елабужском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В среду, 31 июля, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что под Елабугой в районе Малого Бора в лесу заблудились 70-летние мужчина и женщина. Пенсионеры припарковали свой авто, ушли в лес и не могут найти дорогу обратно», – рассказали агентству в МЧС РТ.

Пожарные ПЧ № 75 вместе с лесоохраной и полицейскими начали поиск людей. Спустя полтора часа на опушке леса пожилая пара была найдена. Помощь медиков им не понадобилась.





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