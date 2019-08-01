Молодежный хор ТЮРКСОЙ с участием солистов из РТ исполнил татарскую песню во время турне по Европе

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий тюркоязычных стран и Татарстана, завершил десятидневное турне по балканским государствам. В программу гастролей была включена татарская песня «Карасувнун дорт кошесы», сообщает пресс-служба молодежного хора ТЮРКСОЙ.

«Молодежный хор ТЮРКСОЙ, сформированный из студентов консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и России (Татарстана), провел десятидневное турне по городам Болгарии, Сербии, Черногории и Хорватии», – говорится в сообщении.

В составе коллектива, которым управляла казахстанский дирижер Гульмира Куттыбадамова, были директор Государственного камерного хора РТ Анастасия Чупрунова и солисты этого же хора – Лейли Мамедова, Нияз Ларулин и Салават Шафиков.

Хор был сформирован в 2015 году по инициативе руководителя Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсена Касеинова для знакомства международной аудитории с тюркской музыкой и хоровым искусством тюркских стран.

После турне по балканским странам хор должен выступить в Португалии на Всемирной хоровой выставке IFCM 2019.

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