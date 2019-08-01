Казань может принять чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань претендует на проведение чемпионата России по легкой атлетике в 2020 году. Основным соперником столицы Татарстана в борьбе за право принять соревнования являются Чебоксары.

«Место проведения чемпионата России определится на осеннем заседании президиума. Могу сказать, что турнир пройдет либо в Чебоксарах, либо в Казани. Пока склоняемся к тому, чтобы местом проведения соревнований стала столица Чувашии», – приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Юрия Борзаковского.

Впрочем, вице-президент Федерации легкой атлетики Татарстана Вадим Янгиров не стал хоронить шансы Казани: «Чебоксары являются серьезным конкурентом, там зрители очень любят легкую атлетику. Что может повлиять на выбор президиума? Именно это, чего в республике пока не наблюдается. Казань готова принять предолимпийский старт, если нам доверят».

Ранее, в 2014 и в 2018 годах, столица РТ уже принимала соревнования подобного масштаба.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.