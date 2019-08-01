Депутаты Автограда пересмотрели границы города и обсудили меры борьбы с ночной продажей алкоголя

(Набережные Челны, 1 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось ХХХII заседание городского Совета. Депутаты обсудили изменение границ Автограда, назначили дату публичных слушаний по бюджету следующего года и выслушали претензии, касающиеся работы судебных приставов и неиспользования служащими муниципалитета всех ресурсов для борьбы с незаконной торговлей алкоголем.

Ключевым вопросом сессии стало расширение площади Набережных Челнов за счет земель Тукаевского района. Исполком намерен обратиться в Государственный Совет РТ с просьбой об увеличении городской территории на 1582 кв. метра.

По словам начальника Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленара Гизатуллина, речь идет о наложении муниципальных границ. Еще в 2007 году прилегающий к Тукаевскому району земельный участок перешел на баланс Набережных Челнов. Челнинский застройщик возвел на нем многоквартирный жилой дом. Однако объект вышел за городские границы, и теперь компания не может ввести его в эксплуатацию из-за правовых нюансов. Изменение границ согласовано с руководством Тукаевского района и полностью им поддержано, так как не затрагивает интересов района, отметил Гизатуллин.

Депутаты городского Совета проголосовали за присоединение участка к челнинской территории. Также народные избранники одобрили дату публичных слушаний по бюджету, которые состоятся 1 ноября текущего года.

В завершение сессии депутат от КПРФ Владимир Васев обратил внимание присутствующих на две проблемы, с которыми челнинцы сталкиваются в повседневной жизни. Первая касается работы Федеральной службы судебных приставов, сотрудники которой, по словам ряда горожан, нарушают сроки исполнения судебных решений. После обращений граждан в прокуратуру им приходят отписки, но требования так и не исполняются. Васев призвал надзорные органы более жестко реагировать на бездействие местных отделов ФССП.

Кроме того, Васев отметил, что в борьбе с алкомаркетами муниципалитет использует не все имеющиеся рычаги.

«Часто слышу, что лицензию торгующим алкоголем выдают федеральные структуры – дескать, мы на своем уровне не можем оказать влияние на решение, спущенное сверху. Однако если внимательно ознакомиться с законом, то становится ясно – рычаги воздействия на недобросовестных продавцов спиртного есть. В документе четко прописана процедура отзыва лицензии. Нужно лишь правильно оформить документы и передать их в федеральный центр. Если ответ федералов муниципалитет не удовлетворяет, то добиваться своего через суд. Работа трудоемкая, но ею надо заниматься», – сказал депутат.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поддержал предложения народного избранника и поручил исполкому изучить их, включая способы перекрытия каналов незаконной продажи алкоголя.

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