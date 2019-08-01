(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). На домашней арене «Ак Барса» появилась новая разметка. Она обусловлена обновленными требованиями Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Линии ворот сдвинуты к лицевым бортам на 65 см, а круги вбрасывания в зонах сместились в сторону ворот на 55 см.

Кроме того, за воротами нанесена специальная разметка в виде трапеции, которой ограничивается зона игры голкипера при выходе из ворот. «За игру с шайбой вне пределов этой зоны вратарь будет наказан малым штрафом», – отмечается в сообщении.

Впервые команда опробует домашний лед 13 сентября в матче против магнитогорского «Металлурга».

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