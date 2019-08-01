Татар-информ

1 августа 2019, 18:24

Общество

В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

Рекомендуем

Общество

В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

Ремонт в помещении длился три года.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 2 августа в Азнакаевском районе состоится торжественное открытие нового здания Азнакаевской МО РОГО ДОСААФ РТ.

Открытие состоится при участии Председателя правления ДОСААФ РТ Дамира Динниулова, главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина, председателя совета Азнакаевской местной организации ДОСААФ РТ Гарая Хамидуллина, представителей ДОСААФ РТ и Азнакаевского района.

Азнакаевская МО РОГО ДОСААФ была образована 4 марта 1964 года. Помещение располагалось в арендованных зданиях. В 2016 году было приобретено в собственность нежилое помещение. С 2016-го по 2019 год был проведен капитальный ремонт здания. Образовательная организация размещена в учебном комплексе общей площадью 544 кв. м. В здании размещены три учебных кабинета, один медицинский кабинет.

На сегодняшний день в коллективе работают 17 человек, включая двух преподавателей по ПДД и 11 мастеров по вождению. Ежегодно здесь обучаются более 400 курсантов. Основное назначение – профессиональная образовательная деятельность.

В 2019 году была проведена полная реконструкция автодрома, которая позволит обучать вождению на категории С, D.

Открытие запланировано на 11 утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов
Новости дня
19:08
Россияне стали тратить больше денег на онлайн-шопинг
18:52
Иван Гущин: Дом кавалерист-девицы Надежды Дуровой в Елабуге выбыл из списка охраняемых объектов

Участники первого заседания научно-методического совета по культурному наследию РТ предложили включить усадьбу Надежды Дуровой в список.

18:38
В Свияжске покажут спектакль с участием Розы Хайруллиной, гуляющей с коровами по острову

Спектакль покажут в рамках off-программы лаборатории «Свияжск АРТель», его поставит режиссер Вася Березин.

18:24
В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

Ремонт в помещении длился три года.

18:10
Минтимер Шаймиев откроет Х Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

Государственный Советник РТ расскажет об особенностях полилингвального образования в Татарстане.

18:05
На время WorldSkills Kazan 2019 в Казани и Лаишевском районе РТ введут особый противопожарный режим

В период особого режима запрещается сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на землях всех категорий, а также применение пиротехники.

17:54
В Казани можно будет собрать мусор на скорость и получить призы

4 августа в Казани пройдут международные «Чистые Игры», где каждый желающий сможет посоревноваться в скоростном сборе мусора.

17:45
Мобильное приложение Ак Барс Банка заняло первое место в рейтинге цифровизации мобильных банков

Уровень развития мобильных решений определялся с точки зрения бизнеса, клиентов и новых технологий.

17:45
Арестованные в Казани сторонники ИГ* хотели отравить столовые МВД и ФСБ в Нижнекамске

По информации ФСБ, подозреваемые планировали еще и захват заложников.

17:43
За вымогательство 40 млн у казанского бизнесмена «гастролеры» из Саратова отправились в колонию

Михаил Аванесян и Борис Навталян в течение года угрожали предпринимателю убийством и похищением родственников.

17:40
В нескольких домах в Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

17:26
Рустам Нигматуллин: Татарское управление инкассации способствует развитию нашей экономики

Врио Премьер-министра РТ вручил госнаграды лучшим инкассаторам республики.

17:21
Задержанный в Царицыно водитель «Яндекс.Драйв» арендовал авто, чтобы делать закладки наркотиков

В арендном авто полицейские обнаружили два свертка желтого цвета, 90 маленьких пакетиков и банку с комкообразным веществом общим весом 115 г.

17:12
Производство микрофибры, 3D-заборы и радиаторы: ТОСЭР Татарстана пополнились новыми резидентами

Ожидаемый объем инвестиций новых резидентов достигает 1,56 млрд рублей.

16:55
В Нижнекамске водитель легковушки на «зебре» сбил женщину с ребенком

В результате ДТП 33-летняя женщина и 11-летняя девочка с различными травмами были доставлены в больницы.

16:54
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале судостроительства «Народная лодка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

16:51
С начала года в Татарстане зафиксировано 9 случаев нападения на камеры фото- и видеофиксации

За первую половину 2019 года возбуждено 13 уголовных дел за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

16:38
Казань вошла в топ-3 городов России для летнего отдыха в мужской компании

Наиболее популярным местом для летнего отдыха холостых мужчин оказалась столица страны Москва.

16:22
Иван Гущин: Работа волонтеров на объектах культурного наследия – востребованное направление

В Казани прошло первое заседание научно-методического совета по культурному наследию.

16:06
Фотограф и журналист ИА «Татар-информ» вышли в финал всероссийского конкурса «Буква А»

Жюри отметило работы сотрудников агентства в двух номинациях.

15:50
В цену билета на новый маршрут до Свияжска включили посещение всех музеев острова

На первом этапе реализации проекта один автобус будет совершать пять регулярных поездок.

15:42
Три волейболистки «Динамо-Казани» вошли в состав сборной России на олимпийский отборочный турнир

Соревнования пройдут со 2 по 4 августа в Калининграде.

15:36
Дожди и порывистый ветер вновь ожидаются в Татарстане

Днем температура воздуха на территории республики не поднимется выше +18 градусов.

15:20
В Набережных Челнах подземный переход на автостанции заработает в первый день осени

Подземный переход стоимостью чуть менее 90 млн рублей строится на республиканские средства.

15:13
Росгвардейцы увидели, что пьяный мужчина сел за руль и поехал по Тетюшам, остановили и задержали его

35-летнего нарушителя задержали и передали полицейским.

События