В Азнакаевском районе откроют обновленное здание ДОСААФ

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 2 августа в Азнакаевском районе состоится торжественное открытие нового здания Азнакаевской МО РОГО ДОСААФ РТ.



Открытие состоится при участии Председателя правления ДОСААФ РТ Дамира Динниулова, главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина, председателя совета Азнакаевской местной организации ДОСААФ РТ Гарая Хамидуллина, представителей ДОСААФ РТ и Азнакаевского района.



Азнакаевская МО РОГО ДОСААФ была образована 4 марта 1964 года. Помещение располагалось в арендованных зданиях. В 2016 году было приобретено в собственность нежилое помещение. С 2016-го по 2019 год был проведен капитальный ремонт здания. Образовательная организация размещена в учебном комплексе общей площадью 544 кв. м. В здании размещены три учебных кабинета, один медицинский кабинет.



На сегодняшний день в коллективе работают 17 человек, включая двух преподавателей по ПДД и 11 мастеров по вождению. Ежегодно здесь обучаются более 400 курсантов. Основное назначение – профессиональная образовательная деятельность.



В 2019 году была проведена полная реконструкция автодрома, которая позволит обучать вождению на категории С, D.



Открытие запланировано на 11 утра.

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