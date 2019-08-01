Ночью пьяный челнинец перерезал и поджег газовый шланг в квартире, едва не спалив дом

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Ночью пьяный 35-летний челнинец перерезал и поджег газовый шланг у себя в квартире, едва не спалив многоквартирный дом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 0.21 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 32/3 в Новом городе в квартире на первом этаже пятиэтажки горит газовая труба», – уточнили в МЧС.

Через пять минут у дома были пожарные ПСЧ №55, которые выяснили, что пьяный 35-летний хозяин квартиры на первом этаже перерезал газовый шланг, после чего поджег его. В результате происшествия обгорели газовые шланг, счетчик и кухонная вытяжка.

Эвакуация жильцов дома не понадобилась – возгорание было ликвидировано еще до прибытия пожарных.

На место ЧП приехали сотрудники газовой службы и перекрыли в квартире трубу. Поджигателя задержали и доставили в полицию.





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