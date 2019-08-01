(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Легковушка «БМВ» вылетела в кювет после столкновения с «Дэу» по дороге в аэропорт Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 21.00 на 1-м км трассы Казань – Оренбург 40-летний водитель "Дэу", по предварительным данным, с признаками алкогольного опьянения, не уступил дорогу автомобилю "БМВ" и совершил с ним столкновение», – уточнили в ГИБДД.

От удара немецкую легковушку выбросило в кювет.

В результате аварии водитель «Дэу» получил различные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.



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