На установку системы непрерывного контроля движения в РТ потратят более 110 млн рублей

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На установку системы обеспечения непрерывного контроля движения на региональных автодорогах из бюджета Татарстана выделят более 110 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

«Система должна обеспечивать непрерывный контроль за движением всех ТС (24 часа в сутки, ежедневно, семь дней в неделю)», – говорится в документе.

Установка 73 комплектов оборудования предусмотрена на автодорогах: Казань – Шемордан, Чистополь – Нижнекамск, Казань – Малмыж, Набережные Челны – «Заинск – Альметьевск», Сорочьи горы – Шали.

«Измерительные блоки должны располагаться на всем протяжении указанных автодорог, формируя цепь последовательно расположенных зон контроля», – уточняется в документации закупки.

Оборудование должно обеспечивать фиксацию превышения скорости и движения по встречной полосе. Все фотографии и видеозаписи будут отправляться в систему обработки нарушений ПДД и Автоматизированную система контроля по РТ.

Заказчиком закупки выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения». Срок выполнения работ равняется 90 дням с момента заключения контракта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автодороги, на которых предполагается установить систему обеспечения непрерывного контроля движения, признаны наиболее аварийными в Татарстане.

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