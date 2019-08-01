Волейбольный клуб «Динамо-Казань» подписал контракт с капитаном сборной Доминиканы

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» подписал соглашение с доминиканской доигровщицей Бетанией де ла Крус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Устойчивостью и стабильностью казанские юные “звездочки“ пока не отличаются, поэтому в роли такого цементирующего игрока руководством казанского клуба была выбрана известная и опытнейшая доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус де Пенья», – отмечает пресс-служба «Динамо».

В прошлом сезоне волейболистка выступала в индонезийской Пролиге в составе клуба «Джакарта Пертамина Энерджи», с которым взяла «серебро» чемпионата Индонезии.

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