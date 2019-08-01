Минсвязи РТ: Айрат Хайруллин приглашает татарстанцев на «Час IT-предпринимателя»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). «Час IT-предпринимателя» проводится для жителей Татарстана в Министерстве информатизации и связи РТ каждый вторник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вниманию IT-предпринимателей! У вас есть вопросы к министру информатизации и связи РТ или идеи, которые помогли бы улучшить работу министерства и внести вклад в развитие экономики Татарстана? Каждый вторник в 14.00 ждем вас на “Час IT-предпринимателя“», – сказано в сообщении.

На первом приеме министр информатизации и связи Татарстана Айрат Хайруллин ознакомился с проектами Фонда развития Татнета в области национального образования и культуры. Глава ведомства и руководитель фонда обсудили возможность создания востребованной и конкурентной онлайн-платформы по изучению татарского языка.

Еще одна встреча с представителями компаний республики была посвящена возможному внедрению онлайн-платформы централизованного оформления рабочих командировок в работу госорганов и технологий виртуальной реальности в образовательный процесс. Записаться на «Час IT-предпринимателя» можно по электронной почте: mic.priem@tatar.ru.

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