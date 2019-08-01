Из-за неисправной печи в бане на полуострове Щурячий под Казанью сгорели дачные дома

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Из-за неисправной печи в бане на Щурячьем под Казанью сгорели дачные дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 17.02 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в СНТ "Щурячье" горят сразу шесть садовых домов», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что горят две дачи, баня и гараж. Кроме того, происходило тление сайдинга, оконных рам и дверей еще на четырех домах.

Чуть больше часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара полностью сгорели два дачных дома, баня и гараж на общей площади 133 кв. метра. Также от огня пострадали еще четыре дома.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность печи в бане.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.