На границе РТ и Самарской области в серьезном ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Четыре человека пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика на границе Татарстана и Самарской области. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Накануне днем возле деревни Степное Мамыково столкнулись микроавтобус "Соболь" и "КАМАЗ". От удара автобус выкинуло с дороги на обочину, и он съехал в кювет», – уточнили свидетели аварии.

В результате аварии пострадали четыре человека – водителя «Соболя» и трех пассажиров микроавтобуса с различными травмами доставили в Нурлатскую ЦРБ.





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