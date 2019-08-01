Нижнекамский спортсмен завоевал «золото» чемпионата Европы по дзюдо

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). 35-летний воспитанник спортивного клуба «Нефтехимик» Рустам Файзрахманов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо среди мастеров, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Соревнования проходили в городе Лас-Пальмас (Испания). За звание лучших боролись более 800 ветеранов дзюдо (мужчины и женщины 1989 года рождения и старше). Несмотря на то, что Файзрахманов заболел накануне состязаний, он провел пять поединков в своей весовой (73 кг) и возрастной (35 — 39 лет) категории. В финале спортсмен встретился с французом Джеромом Пейраром и смог его одолеть благодаря удушающему приему.

Тренер татарстанского спортсмена — Александр Носов.

Всего в копилке российской сборной 29 наград, включая 13 золотых. В медальном зачете российские спортсмены заняли второе место, уступив лишь представителям Франции.

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