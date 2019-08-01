Почти 14 млн работающих пенсионеров РФ с 1 августа будут получать повышенные пенсии

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня будет скорректирован размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

«С 1 августа 2019 года будет проведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого пенсии этой категории пенсионеров будут повышены», — рассказали в федеральном министерстве.

Перерасчет коснется тех, кто получает страховую пенсию по старости или же по инвалидности. При этом корректировка будет проводиться в индивидуальном порядке — размер прибавки зависит от размера зарплаты пенсионера.

Согласно предварительной информации ПФР, прибавку получат около 14 млн работавших в прошлом году пенсионеров. Ее максимальный размер составил 261,72 рубля.

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