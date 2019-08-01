Татар-информ

1 августа 2019, 07:30

ПолитикаНаука и образование

Владимир Путин поручил увеличить количество грантов для выдающихся студентов

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ПолитикаНаука и образование

Владимир Путин поручил увеличить количество грантов для выдающихся студентов

Поручение направлено на поддержку проявивших способности студентов магистратуры.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ разработать проект, который увеличил бы количество президентских грантов с 2020/21 учебного года с 5 тыс. до 6,5 тыс. Перечень поручений был опубликован на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что дополнительные 1500 грантов будут предоставлены проявившим выдающиеся способности учащимся, поступившим на очную форму обучения по программам магистратуры на бюджетной основе. 

Срок представления проекта — до 31 октября этого года.

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