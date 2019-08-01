Казанцы поучаствуют в экологическом квесте «Чистые игры»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Казанцы смогут принять участие в экологическом образовательном проекте «Чистые игры», который позволит внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора, сообщают организаторы.

В ходе игры команды собирают мусор, зарабатывают баллы и могут использовать их, чтобы получить дополнительный инвентарь, повышающий дальнейшую эффективность группы. Цель — собрать максимальное количество мусора.

В рамках игры предусматриваются и различные конкурсы: поиск «артефактов», загадки, фотоохота и другие. Также игроки могут размещать фотографии очищенных территорий с геолокацией в приложении. Победители получат ценные призы.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. Сбор игроков пройдет 4 августа в 2 часа дня по адресу: Нижнезареченская дамба, 1.

Ранее сообщалось, что участники Всероссийской акции «Чистые игры» за один день собрали почти 3 тонны мусора.

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