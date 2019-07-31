Татар-информ

1 августа 2019, 03:09

Здоровье и среда

Нижнекамские медики выделили под диспансеризацию дополнительный день

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Здоровье и среда

Нижнекамские медики выделили под диспансеризацию дополнительный день

Фото: ntr-24.ru

В Нижнекамске выросло количество людей, желающих проверить свое здоровье.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске увеличилось число людей, которые изъявили желание прийти диспансеризацию. В связи с большим наплывом пациентов специалисты решили организовать бесплатные медицинские осмотры в субботний день, передает «НТР 24».

Местное Управление здравоохранения оценило инициативу медиков и подтвердило, что 3 августа нижнекамцы смогут пройти диспансеризацию в обеих городских поликлиниках.

«Прием населения в этот день будет вестись с 7.00 и до 12.00», – отмечает источник.

Диспансеризация проходит в два этапа – скрининг и дополнительное обследование. Теперь бесплатному медицинскому осмотру с периодичностью раз в три года подлежат пациенты от 18 до 39 лет включительно. Ежегодная диспансеризация рекомендована людям в возрасте от сорока лет и старше.

 

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