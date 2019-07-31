Нижнекамские медики выделили под диспансеризацию дополнительный день

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске увеличилось число людей, которые изъявили желание прийти диспансеризацию. В связи с большим наплывом пациентов специалисты решили организовать бесплатные медицинские осмотры в субботний день, передает «НТР 24».



Местное Управление здравоохранения оценило инициативу медиков и подтвердило, что 3 августа нижнекамцы смогут пройти диспансеризацию в обеих городских поликлиниках.



«Прием населения в этот день будет вестись с 7.00 и до 12.00», – отмечает источник.



Диспансеризация проходит в два этапа – скрининг и дополнительное обследование. Теперь бесплатному медицинскому осмотру с периодичностью раз в три года подлежат пациенты от 18 до 39 лет включительно. Ежегодная диспансеризация рекомендована людям в возрасте от сорока лет и старше.

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