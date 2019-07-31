Ёлка и Панайотов выступят на церемонии открытия WorldSkills Kazan

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Церемония открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится 22 августа на стадионе «Казань Арена». Шоу под названием «Пульс» будет посвящено этапам становления профессионала.

Главными героями театрализованного представления станут первооткрыватели, изобретатели и рационализаторы. Специальным гостем шоу станет робот София — единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт.

Среди приглашенных звезд – Ёлка, Александр Панайотов, рок-группа «Дана Соколова», акапельное трио Jukebox trio, Ян Гэ и инди-группа Therr Maitz.

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах «Казань Арены» ежедневно с 10:00 до 19:00, а также на сайте WORLDSKILLSKAZAN2019.COM. Их стоимость составляет от 300 до 1,5 тыс. рублей.

Контакт-центр чемпионата: 8-800-222-00-00

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.